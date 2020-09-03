Мужчина отряхнулся и вернулся в маршрутку, за помощью не обращался.

В Днепре пассажир выпал на дорогу из маршрутки во время движения.

Читайте такжеВ Одессе трамвай сошел с рельсов, Которые деформировались в результате ливня Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что момент снял видеорегистратор автомобиля, который двигался позади микроавтобуса.

«Водитель успел затормозить, поэтому наезда на мужчину удалось избежать. Сам пассажир отряхнул одежду и вернулся в маршрутку. Она его подождала и двинулась дальше», - говорится в сюжете.

По словам председателя профсоюза автоперевозчиков Днепра, мужчина не пострадал. Он не обращался ни в полицию, ни в «скорую помощь».

В свою очередь водитель маршрутки заявил, что пассажир был пьян и открыл двери во время движения сам.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц