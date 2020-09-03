В Днепре во время движения из маршрутки выпал пассажир
В Днепре пассажир выпал на дорогу из маршрутки во время движения.
Читайте такжеВ Одессе трамвай сошел с рельсов, Которые деформировались в результате ливня Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что момент снял видеорегистратор автомобиля, который двигался позади микроавтобуса.
«Водитель успел затормозить, поэтому наезда на мужчину удалось избежать. Сам пассажир отряхнул одежду и вернулся в маршрутку. Она его подождала и двинулась дальше», - говорится в сюжете.
По словам председателя профсоюза автоперевозчиков Днепра, мужчина не пострадал. Он не обращался ни в полицию, ни в «скорую помощь».
В свою очередь водитель маршрутки заявил, что пассажир был пьян и открыл двери во время движения сам.
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