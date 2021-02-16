По данным полиции, подростки приняли 40 таблеток дротаверина.

Две ученицы академического лицея "Гармония", который находится в Боярке Киевской области, отравились после принятия дротаверина.

Об этом Obozrevatel сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По их данным, подростки приняли 40 таблеток дротаверина.

"Девочки посмотрели в интернете видео, где предлагалось принять это лекарство в таком объеме, чтобы узнать, чем это закончится. Они приобрели дротаверин в аптеке во время перемены", – рассказали правоохранители.

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Отравление учениц лицея: что известно

В лицее в Боярке отравились две ученицы 7 класса. Одну девочку спасти не удалось, другая находится в больнице в стабильном состоянии.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин уже дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

Дротаверин, которым отравились ученицы, используется для снятия спазм гладкой мускулатуры, связанных с заболеваниями билиарного тракта, при заболеваниях мочевого тракта и желудочно-кишечного тракта, при головной боли и гинекологических заболеваниях.

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Автор: УНИАН