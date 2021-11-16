Водителя проверили в наркодиспансере - он имел превышенную в шесть раз норму алкоголя в крови.

В центре Луцка пьяный водитель на хорошо освещенной улице сбил пешехода. Машину на большой скорости занесло на тротуар, по которому в тот момент проходил 60-летний мужчина. Водитель после наезда на человека пытался скрыться.

В нескольких метрах от места аварии его догнали патрульные и случайные прохожие.

"Водителя проверили и на месте происшествия, и в наркодиспансере - он имел повышенную в шесть раз норму алкоголя в крови", - отметили в полиции.

60-летнего прохожего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. От удара машины мужчине почти оторвало ногу и он потерял много крови.

Читайте такжеВ Луцке пьяный водитель сбил на тротуаре епископа: он умер в больнице

Спасти пострадавшего медикам не удалось. Через несколько часов он умер. Как выяснилось, это известный на Волыни священник Олег Ведмеденко. Он был епископом Волынским и Галицким Украинской апостольской православной церкви.

Водителя задержали. Известно, что он лучанин. Ему 22 года. Парень ранее уже имел проблемы с законом из-за незаконной торговли и нападения на работников муниципальной стражи, говорится в сюжете ТСН.

За ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит до десяти лет лишения свободы. Меру пресечения ему будут избирать 16 ноября. Погибшего священника похоронят на территории церкви, где он служил.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая