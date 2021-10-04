25-летний гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение, а затем требовал деньги у иностранных компаний за восстановление данных.

В рамках международной спецоперации, проведенной Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины с привлечением представителей Интерпола, Европола, а также правоохранительных органов Республики Франции и США разоблачили 25-летнего хакера, причастного к совершению вирусных атак более 100 иностранных компаний.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных.

"Вирусное программное обеспечение попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После попадания в компьютерные системы вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым с компаний требовались денежные средства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате кибератак пострадало более 100 иностранных компаний, среди которых известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

Идентифицировать украинского хакера удалось в ходе международной полицейской операции. Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

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В рамках следствия правоохранительными органами, привлеченными к спецоперации, проведены обыски на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц, в ходе которых изъяты денежные средства на общую сумму свыше 360 тыс. долларов США, компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов США.

Следственные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве IT-шники продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram.

Автор: Татьяна Герасименко