Участники акции требовали честного расследования и увольнения главы местной полиции.

Смерть 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве вызвала волну негодования. Заробитчане вышли на акцию протеста из-за полицейского беспредела.

Об этом пишет Gazeta.pl.

Участники акции требовали честного расследования убийства, наказания для виновных правоохранителей, а также отставки главы местной полиции.

Основной лозунг акции - "Остановим убийц из полиции". Кроме того, протестующие принесли плакаты с надписями: "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского", "Остановим убийц из полиции". Также участники акции выкрикивали в адрес полицейских "позор", "бандиты".

Читайте такжеВ Польше разоблачили банду угонщиков авто: среди задержанных украинцыПо словам заробитчан, они уже считают Вроцлав своим домом и надеются, что такое "больше никогда не повторится". Отмечается, что убийство Никифоренко – черта, которую нельзя было пересекать.

Убийство Дмитрия Никифоренко: что известно

18 августа стало известно о жуткой смерти 25-летнего украинца в польском Вроцлаве. Парня высадили из автобуса, якобы потому что он вел себя неадекватно. Полицейские его задержали и отвезли в вытрезвитель, где он и умер. По словам правоохранителей, украинец якобы сопротивлялся и его пришлось связать.

Позже польские СМИ выяснили, что над парнем жестоко издевались. В санитарно-медицинском учреждении полицейские били парня палками, кулаками, ногами придавливали к полу, а позже к кровати. В какой-то момент он перестал подавать признаки жизни. Ему пытались оказать помощь, пока не приехала скорая, медики которой реанимировали его еще около часа.

По факту смерти украинца открыто дело по статье о непреднамеренном доведении до смерти человека. Виновникам грозит до пяти лет заключения. На данный момент известно, что четырех полицейских отстранили от службы, а еще двух уволили.

Автор: Анастасия Горбачева