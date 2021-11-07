Пострадали мужчины в возрасте 27-28 лет, один из них находится в реанимации, узнали журналисты.

В воскресенье, 7 ноября, в Мукачево Закарпатской области в больницу попали двое мужчин, у которых были огнестрельные ранения.

Пострадавших госпитализировали в Мукачевскую центральную районную больницу им. Св. Мартина, говорится на "Mukachevo.net".

По его данным, пострадавшим 27-28 лет, их оперировали целую ночь.

"Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, находится в реанимации. Второй получил ранение в плечо под лопатку. Состояние средней степени тяжести", – отмечается в материале.

Читайте такжеВ Черноморске обстреляли окна жилого дома: стало известно, кто "отличился"Пока неизвестно, почему мужчины получили ранения. Правоохранители не сообщали о стрельбе на Закарпатье.

Напомним, в конце мая в Офисе генерального прокурора сообщили, что в Закарпатской области в рамках спецоперации правоохранители задержали семерых участников преступной организации, которые занимались разбойными нападениями, а также похищением людей и машин.

В прокуратуре сообщили, что в банду входили местные жители спортивного телосложения, которые обладают навыками боевых искусств и имели авторитет в преступной среде Закарпатья.

Автор: Екатерина Присяжнюк