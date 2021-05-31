В частности, во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, автомобили, драгоценности.

На Закарпатье в рамках спецоперации задержаны семеро участников преступной организации, которые занимались разбоем, похищением людей и угоном автомобилей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Закарпатья организовал устойчивое иерархическое объединение, которое систематически занималось совершением тяжких и особо тяжких преступлений на территории области.

"Все участники преступной организации - местные жители спортивного телосложения, которые обладают навыками боевых искусств и пользуются авторитетом в преступной среде региона", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали во Львове организатора, который прибыл рейсом из Турецкой Республики, еще одного координатора - на границе с Республикой Польша. Другие участники задержаны в г. Мукачево Закарпатской области.

Также во Львове и Мукачево проведено 23 обыска, в ходе которых изъято более 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического оружия, 2 помповых ружья, 10 пистолетов системы "ПМ", 5 пистолетов "Форт-17", 5 пистолетов "ТТ", 6 гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы. Кроме того, обнаружен арсенал холодного оружия, тепловизоры, радиостанции, gps-трекеры, спецодежда и бронежилеты, которые использовались в преступной деятельности.

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"По месту жительства участников преступной организации обнаружены драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности, валюта, 6 транспортных средств, в том числе премиум класса Mercedes и Audi, которые использовались при подготовке и непосредственном совершении преступлений, а также наркотические средства", - добавили в ведомстве.

Семерым участникам преступной организации сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, разбоев, незаконного завладения транспортными средствами (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская