В сети появилось видео вчерашней аварии с маршруткой в Киеве на улице Курнатовского. Накануне сообщалось, что транспортное средство на полном ходу влетело в электроопору.
Видео опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.
В результате пострадали несколько пассажиров маршрутки, которая курсировала по 476-му маршруту. Их доставили в больницу.
Водитель после аварии заявил, что у него отказали тормоза.
Люди, которые находились в другом авто и засняли ДТП на видео, не сдерживали своих эмоций. "Он пьяный или что?", - высказалась пассажирка автомобиля, возле которого произошла авария.
Сам водитель маршрутки не пострадал.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
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