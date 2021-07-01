Пострадали несколько пассажиров, водитель травм не получил.

В сети появилось видео вчерашней аварии с маршруткой в Киеве на улице Курнатовского. Накануне сообщалось, что транспортное средство на полном ходу влетело в электроопору.

Видео опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.

В результате пострадали несколько пассажиров маршрутки, которая курсировала по 476-му маршруту. Их доставили в больницу.

Водитель после аварии заявил, что у него отказали тормоза.

Люди, которые находились в другом авто и засняли ДТП на видео, не сдерживали своих эмоций. "Он пьяный или что?", - высказалась пассажирка автомобиля, возле которого произошла авария.

Сам водитель маршрутки не пострадал.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован