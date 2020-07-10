Ограбление автомобиля "Укрпочты": полиция задержала трех подозреваемых

Водитель автомобиля, над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, все еще в реанимации.

Сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали троих человек, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

На раскрытие этого преступления, отметил Геращенко, понадобилось всего три дня и "высочайший профессионализм сотрудников полиции".

"Благодарю коллектив Национальной полиции, в кратчайшие сроки установивший и задерживавших подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты". Водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации", - отметил заместитель министра внутренних дел.

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Геращенко также отметил, что полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Как сообщал УНИАН, 7 июля вблизи села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн.

"Около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что вблизи села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Полтавской области.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками ст. 15 ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что "Газель" перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

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