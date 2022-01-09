Суд уже решил, как школьник должен быть наказан за преступление.

В Каховском районе Херсонской области суд наказал ученика 10 класса, который ради забавы сжег чужую машину Opel Astra – вылил на авто два литра бензина и бросил спичку.

Злоумышленник, убегая с места преступления, на дороге сбил мужчину, который ехал на мопеде, и пострадавший позже его узнал, сообщил Telegram-канал "Ху*вый Херсон".

Сам задержанный сказал, что поджег машину ради развлечения.

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Суд приговорил поджигателя к трем годам лишения свободы с испытательным сроком длительностью один год. Родители злоумышленника должны будут компенсировать материальный и моральный ущерб более 18 тысяч гривень и 10 тыс. грн соответственно.

Напомним, в начале декабря в Ужгороде рано утром неизвестные злоумышленники сожгли авто журналиста Павла Билецкого и его жены. Позже правоохранители разоблачили подозреваемого в поджоге машин.

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