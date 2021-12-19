В одном из сел Херсонской области совершено жестокое нападение на пенсионера.

В селе Верхние Торгаи Херсонской области мужчина с товарищем жестоко отомстил соседу – 62-летнему пенсионеру, за то, что соседский пес убил его трех кур.

Мужчина пил алкоголь с другом, узнал об убийстве кур от жены, и потом вместе с собутыльником пошел к соседу на "разборки", сообщил Telegram-канал "Х**вый Херсон".

По его данным, мужчины ворвались в дом соседа, и один из них начал избивать пенсионера, хотя тот не знал об убийстве кур.

"…Он, дабы защититься, схватил топор, лежавший рядом, и замахнулся на обидчика. Но в этот момент вмешался приятель нападающего и забрал топор, дважды ударив… пенсионера", – отмечается в сообщении.

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Ранее похожий инцидент произошел в поселке городского типа Великая Александровка Херсонской области.

В конце октября стало известно, что в населенном пункте пенсионерка решила, что собака соседей душит ее кур, и отомстила – убила животное киркой на глазах у ребенка.

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Автор: Екатерина Присяжнюк