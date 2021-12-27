38-летняя жительница поселка Камышаны ушла из ресторана без верхней одежды, после этого ее искали несколько дней.

В Херсоне нашли труп женщины, которая загадочно исчезла на корпоративе. 38-летняя жительница поселка Камышаны вышла из ресторана без верхней одежды, после этого ее никто не видел.

Через несколько дней тело женщины нашли, сообщает издание Kherson.net.ua.

24 декабря 38-летняя женщина пошла на предпраздничный корпоратив, который проходил в одном из ресторанов Херсона. Вечером она вышла из заведения и пропала. Женщину искали ее друзья, вскоре к поискам подключились полицейские. Предполагалось, что она могла отправиться в другие развлекательные заведения. Но ни в одном из ресторанов и кафе женщину не видели.

После этого были просмотрены записи с камер видеонаблюдения ресторана, в котором проходил корпоратив. Оказалось, женщина вышла из заведения не через парадный вход. Она покинула ресторан через черный ход. Оттуда жительница поселка отправилась в сторону заброшенного здания, которое стоит рядом с заведением.

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