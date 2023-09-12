21-летнего любителя экстрима уже нашли и привлекли к ответственности.

В Ровно 21-летний водитель Ford Mustang устроил позорный "дрифт" перед фотографиями павших воинов.

Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Одна Украина - два мира. Один на поле боя борется за свободу ценой жизни, а другой - дерзкий, циничный, дрифтует перед портретами погибших героев", - отметил Белошицкий.

Инцидент произошел на улице Соборной ровно перед фотографиями павших защитников. Нарушитель привлечен к ответственности. Его "шоу" зафиксировали камеры видеонаблюдения из окрестных зданий.

"Склоните головы и почтите память о павших, когда проходите мимо и не забывайте, какой ценой дается свобода - ценой жизни наших людей", - добавил Белошицкий.

Как наказывают "дрифтеров"

Как сообщал УНИАН, в патрульной полиции не исключают, что после Киева и в других городах будут вручать любителям дрифта повестки относительно прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматов).

Перед этим на собрании "дрифтеров" в Киеве представители военкомата раздавали повестки. Подробнее об этом - в материале.

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