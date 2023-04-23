В полиции отметили, что общество давно уже сказало свое слово, относительно приемлемого поведения во время войны.

На собрании "дрифтеров" в Киеве представители военкомата раздавали повестки.

Как сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, это очередное напоминание для "любителей форсажа" и тех, кто и дальше не осознает, что в стране война.

"Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово, относительно приемлемого поведения во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/поужинать в каком-нибудь заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам - это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат", - отметил Белошицкий.

Он также отметили, что полиция неоднократно предупреждала о недопустимости подобных сборов и привлекали к ответственности организаторов, но зря.

"Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Только. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить", - иронично добавил Белошицкий.

Мобилизация в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину были введены военное положение и мобилизация. Сейчас они действуют до 20 мая 2023 года, их снова продлят.

30 декабря 2022 года Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Документ был обнародован 3 января 2023-го.

7 апреля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования. Теперь военкоматы имеют законные права вручать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете. Об этом говорится в постановлении правительства №318.

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