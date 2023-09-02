Жена военнослужащего Дмитрия Ангелина родила на 41 неделе беременности, а роды продолжались восемь часов.

В роддоме в Ровно в семье военного родился мальчик с весом более шести килограммов. Врачи утверждают, что малыш стал одним из крупнейших не только для области, но и для всей Украины.

Как сообщает "Суспільне", мальчик Остап на свет появился через кесарево сечение и он уже второй сын, а о приблизительном весе ребенка женщину врачи предупреждали еще до родов. Родился мальчик весом 6 330 граммов и ростом 65 сантиметров.

"Шок был такой, что многие врачи прибежали, чтобы узнать вес. Я думал, что до пяти килограммов будет. А весы показали 6 330. Я был шокирован. Он у меня на груди полтора часа пролежал, то почувствовал, тяжеловато было поддерживать рукой. И на руках чувствуешь, как носишь. Как трехмесячный ребенок. Главное, чтобы на руках не приучать", - рассказал родитель.

Жена военнослужащего Дмитрия Ангелина родила на 41 неделе беременности, а роды длились восемь часов. Их старшему сыну четыре года, он родился с весом более четырех килограммов.

"Я думаю, что все-таки наследственность, потому что и мы были немаленькие. Я - 4 500, муж родился с весом четыре килограмма, его отец - 5 500. Уже легенды ходят", - заметила мать.

Главный врач роддома Светлана Муравская добавила, что в их заведении рожали родственники 31-летней Ангелины и все дети в этой семье имели большой вес.

"В нашем роддоме за 32 года его существования родилось примерно 70 тысяч детишек. Ребеночек с весом более шести килограммов родился у нас впервые. Мы считаем, на сегодня, из того, что мы мониторим, что ребенок более шести килограммов в этом году в Украине еще не рождался. Поэтому мы претендуем быть роддомом, где в этом году родился больше всех ребенок", - рассказала она.

36-летний Дмитрий - военнослужащий, родом из Полтавы, ушел на войну в 2017 году. Ангелина - из Ривнеской области. Они в браке уже шесть лет.

"Я не знаю как, но уже вся Украина знает, что родился такой казак большой", - сказал счастливый отец.

Рождение детей у военнослужащих

У заместителя командира "Азова" Святослава "Калины" Паламара и его жены Антонины родилась доченька. Девочка появилась на свет в Тернополе 2 июля. Жена отметила, что имеет возможность иногда общаться с мужчиной, которого из российского плена транспортировали в Турцию, поэтому сообщила ему хорошую новость почти сразу.

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