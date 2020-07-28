В шахте на Луганщине произошел обвал: погиб горняк (фото)

Проводятся неотложные следственные действия.

В шахте «Новодружеская» в Луганской области во время выполнения работ по уборке породы погиб горняк.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Читайте такжеНа Кировоградщине сломался подъемник в шахте: шестеро пострадавших«27 июля около 15:50 на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого проходчик получил несовместимые с жизнью телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Данный факт квалифицировали по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса.

Проводятся неотложные следственные действия. Отмечается, что причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз.

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