Обвал стены дома в Одессе: разбор обломков приостановили из-за угрозы новых разрушений

В ГСЧС сообщили, что из дома вывели восьмерых жильцов, в том числе двух детей.

В Одессе спасатели приостановили разбирать обломки четырехэтажного дома на улице Торговой.

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"По состоянию на 20:00 в г. Одесса, согласно рекомендациям работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что из дома выведено 8 жильцов, в том числе 2 детей.

Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи. На первой этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.

В ГСЧС заверили, что "место пребывания всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет".

Напомним, сегодня в центре Одессы произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на 30 квартир.

К аварийно-спасательным работам привлечено 9 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 42 человека личного состава.