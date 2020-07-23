В Одесской области мужчина открыл огонь по полицейским

Злоумышленника задержали.

В Одесской области задержан мужчина, стрелявший в полицейских из своего дома.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня в полицию поступило сообщение от председателя одного из сельсоветов Арцизского района о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.

Читайте такжеИзготавливал банкноты номиналом 500 и 200 гривен: в Одессе задержали фальшивомонетчика

Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся.

В ответ на требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие мужчина начал стрелять в их сторону.

Правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и пр.) Уголовного кодекса Украины.

От противоправных действий злоумышленника никто не пострадал. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram