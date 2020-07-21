В Затоке мужчина расстрелял супругов из ружья из-за долга

Мужчина в состоянии опьянения пошел с ружьем забирать долг у друзей.

В городе Затока Одесской области мужчина расстрелял из ружья супругов из-за денег.

Убийство произошло 20 июля, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял свое ружье и решил вернуть деньги, которые он дал в долг 5 лет назад. Он пошел к дому приятелей, которым он одолжил деньги.

"Мужчина позвал супругов к входным воротам частного дома и совершил несколько выстрелов в их сторону, после чего сразу покинул место преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка и изъяли у него орудие убийства – гладкоствольное ружье. Задержанному сообщено о подозрении в двойном убийстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, накануне в Затоке на воде погиб отдыхающий. 42-летний мужчина получил смертельные травмы, столкнувшись на резиновом плавсредстве с водным скутером.

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