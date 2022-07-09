Противники запустили по Кривому Рогу ракеты из 300-мм вооружения.

По Кривому Рогу оккупанты запустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Уточнение по утреннему обстрелу Ингульца. РСЗО "Торнадо-С" калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным БК - до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырка оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет", - сообщил он.

Вилкул также уточнил, что погибла 41-летняя женщина шла на работу. Кроме того, получила ранение девушка 2002 года рождения. У нее поражение области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Множественные осколочные ранения у 43-летнего мужчины. Его состояние средней тяжести.

Напомним, утром 9 июля российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Один человек погиб, двое госпитализированы. Позже стало известно, что в больнице скончалась пострадавшая 20-летняя девушка.

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