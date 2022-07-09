Отец погибшей получил ранение.

Дикарский обстрел Кривого Рога унес жизни двух человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В больнице умерла 20-летняя девушка, которая утром была ранена из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми", - написал он.

Кроме этого, еще несколько человек получили ранения. Среди них - отец погибшей, у него множественные осколочные ранения, состояние средней тяжести.

"По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки", - добавил Резниченко.

Как писал УНИАН, под утро 9 июля российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из "Градов". Во время обстрела погибла 41-летняя женщина, в момент обстрела она шла на работу.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что по городу оккупанты запустили 10 ракет, в том числе - "Торнадо-С" калибром 300 мм (зона поражения с модернизированным БК – до 120 км).

"Обстрел с дистанции более 70 км из района между н.п. Новорайск и н.п. Костырь оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет - и осколочные, и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", прямо по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет", - сообщил он.

8 июля российские захватчики также обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской.

В ночь с 6 на 7 июля российские оккупанты снова нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровщины.

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