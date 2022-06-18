По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.

По Кривому Рогу российские захватчики нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В Кривом Роге "прилеты" ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие. Более подробную информацию будет сообщено дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - подчеркнул он.

Глава Днепропетровской ОВА Резниченко сообщил, что пока речь идет о двух пострадавших.

Ранее стало известно, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину территория нашей страны ежедневно подвергается ракетным ударам. Большинство ракет оккупанты выпускают с территории оккупированного Крыма, Каспийского и Черного морей, с территорий приграничных областей. Но так же продолжает расти угроза увеличения ракетно-бомбовых авиаударов и со стороны Беларуси.

Под большой угрозой находятся территории 4 областей Украины. Возрастает риск воздушных ударов по Волынской, Ровенской и Житомирской областях, возможно - и во Львовской области.

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