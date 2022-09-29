В результате атаки убиты двое взрослых и двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"О таком трудно сообщать... На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка", - отметил он.

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Председатель ОВА сообщил, что по состоянию на сейчас ночная вражеская атака унесла жизни четырех человек.

"Россяне убили двух взрослых и двух детей - 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Это невозможно простить", - подчеркнул Резниченко.

Удары по Днепру 29 сентября

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 сентября, Резниченко сообщил, что в результате ночного ракетного обстрела российскими оккупантами Днепра погибли три человека, среди них - ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка.

Он отметил, что спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Есть вероятность, что под завалами еще могут быть дети.

Резниченко также сообщил, что в результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажек. Также разрушениям подверглись рынок, автобусы, машины и линии электропередач.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате ракетного удара оккупантов по Днепру речь идет о двух погибших и двух пострадавших, из которых один ребенок. Пропавшими считались два ребенка - семи и девяти лет, которые могут находиться под завалами.

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