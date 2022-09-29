Еще пять человек, среди которых также есть ребенок, ранены.

Вследствие ночного ракетного обстрелов российскими оккупантами Среди них - ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне ударили ракетами по ночному Днепру. Попали по жилым кварталам. На сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок... Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка", - написал он.

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Резниченко добавил, что спасатели достали раненую девочку "из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета".

Глава ОВА отметил, что в результате обстрела полностью разрушены несколько частных домов.

"Спасатели продолжают разбирать завалы, ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети", - отметил он.

Как сообщил Резниченко, в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач.

Ситуация на Днепропетровщине

Россия с начала полномасштабного вторжения уже не раз обстреливала военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие.

В последнее время от обстрелов вражеской артиллерии больше всего страдает Никопольский район.

Вечером 26 сентября российские оккупанты ударили ракетой по аэропорту в Кривом Роге.

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