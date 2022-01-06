Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отметили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 25-летнему жителю города Славянск сообщено о подозрении в краже, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 25 мая 2021 года оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в г. Славянске. Во время осмотра домовладения правоохранитель украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тыс. грн.

Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель сбил патрульного - полицейский открыл огонь (фото, видео)После содеянного подозреваемый уволился из органов полиции. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется Первым следственным отделом Территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, дело расследуется по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража).

Ранее стало известно, что возле Мариуполя Донецкой области правоохранители на автомобиле увидели, что по дороге бежал голый человек, пытались его остановить, но не сделали решительных шагов. Позже интернет-пользователи сообщили, что мужчина, бежавший по дороге голышом, найден мертвым.

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