Гогилашвили был возмущен остановкой и тем, что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосту в Краматорске. Чиновник на авто направлялся в зону Операции объединенных сил.

Об этом сообщает Первый Блогпост, опубликовав в сети видео с хамским поведением чиновника.

При въезде в Донецкую область полиция остановила автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Машина остановилась не сразу – она еще проехала несколько метров вперед.

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Гогилашвили после остановки разозлился и начал угрожать работникам полиции, оскорблять их и лезть в драку.

"Вы что не видите кто я? Я, бл*дь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – объяснил свою позицию Гогилашвили.

Замминистра вел себя достаточно грубо с полицейскими, угрожал им и всячески оскорблял. Также он заявлял, что "замминистра с таким е*алом, как у меня он один всего", поэтому стражи порядка обязаны были его узнать.

Сотрудник полиции объяснил, что у них в кабинетах не висят фото заместителей министра, однако теперь он рад познакомиться с ним лично.

"А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – пригрозил ему в ответ Гогилашвили.

Чиновник потребовал, чтобы все правоохранители назвали свои имена и номера жетонов, постоянно говорил, что они "гонят" и требовал "вести себя по-людски", хотя сотрудники полиции, судя по видео, обращались к нему вежливо и вели себя согласно правилам.

После долгих споров и пререканий с сотрудником полиции, Александр Гогилашвили начал дергать правоохранителя и пытался устроить драку.

Полицейские пытались ему объяснить, что обязаны проверять документы у всех, независимо от их чина, на что Гогилашвили спросил: "Ты думаешь, со мной бандиты что-ли", а полицейский ему ответил, что в 2014 году тут ездили разные.

"Разборки" Александр Гогилашвили с правоохранителями на блокпосте в Краматорске (видео)

Справка УНИАН. Александр Гогилашвили начал работу в Министерстве внутренних дел в сентябре 2019 года - сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского.

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Автор: Виктория Гордиенко