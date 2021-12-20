Решается вопрос об избрании советнику министра меры пресечения, отметили в САП.

Сообщено о подозрении в незаконном завладении 2,15 млн гривень бывшему директору государственного предприятия "Оператор рынка", который сейчас является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок на более чем 2,15 млн грн.

"Указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", – сообщили в САП.

Читайте такжеЗарплаты в "конвертах" и другие теневые схемы: названа сумма удара по УкраинеРанее стало известно, что бывшая и. о. генерального директора ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности "(Укрпатент) подозревается в незаконном начислении себе доплат и премий на сумму 310 тыс. грн.

По данным правоохранителей, ей инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК).

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Автор: Леся Лещенко