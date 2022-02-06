Он просил друга снять на видео, как он прыгает в воду.

В селе Капуловка водолазы достали из воды тело утонувшего мужчины.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Днепропетровской области.

Днем 5 февраля спасателям сообщили, что на реке Чертомлык пропал подо льдом мужчина.

Прибывшие работники ГСЧС установили, что мужчина хотел искупаться в реке, но ушел под воду. Они провели визуальное обследование, однако не смогли найти его.

Читайте такжеВ Одессе горел цех "Общества слепых": у пострадавшего нашли ножевые ранения (фото)6 февраля сотрудники 28-й государственной пожарно-спасательной части и водолазы КП "Городской аварийно-спасательной службы на воде" подняли тело мужчины на поверхность. Оно находилось на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега.

По данным Информатора, в тот день мужчины прорубили лед недалеко от Каховского водохранилища. Погибший попросил друга снять на видео, как он прыгает в воду. Выплыть обратно ему не удалось.

Ранее сообщалось, что под Николаевом мужчина провел 40 минут в ледяной воде и выжил.

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