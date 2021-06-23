В компании извинились за "негативный опыт".

Пассажиры поделились впечатлениями от поездок в «люксовых» купе поездов «Укрзализныци» по жаре. В некоторых вагонах не работают кондиционеры, и температура воздуха на днях переваливала за 31 градус.

Об одной из таких ситуаций сообщила в Facebook глава правления благотворительной организации «Восток SOS» Юлия Красильникова.

Она отметила, что ехала из Ужгорода в Лисичанск в купе класса «люкс». Билет ей обошелся в 717 гривень.

«Кондиционер, по версии проводницы, «уже включен, просто так работает». В коридоре, где открыты все окна и есть минимальный воздух, +31. В купе окно не открывается, и температура еще выше», – написала девушка.

«Укрзализныця», вы серьезно? За эту золотую пыточную на колесах сажать нужно», – возмутилась Красильникова.

Читайте также"Пшонкастайл" и жлобство: в соцсетях бурно обсуждают VIP-вагоны от "Укрзализныци" (фото)Другие пользователи в комментариях под записью рассказали о подобных случаях:

«Я сейчас еду в «Интерсити», в котором сломался кондиционер, тоже такое себе удовольствие», «Сейчас еду в поезде «Рахов-Киев», похожая проблема», «Знакомая история. Открывали все окна и ночью стало легче», «Плюс люкса в том, что людей очень мало. Тоже ним ехала, больше нет желания».

В «Укрзализныце» тем временем извинились перед девушкой за «негативный опыт», с которым она столкнулась, и пообещали разобраться в ситуации.

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Автор: Катерина Шварц