В Житомирской области – новый масштабный лесной пожар

Возгорание сухой травы и лесного массива возникло еще 23 апреля.

Новый пожар на территории Житомирской области охватил более 200 га.

Об этом говорится в утреннем отчете спасателей.

23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замисловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

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По состоянию на 7:00 25 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины.

К тушению привлечено 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе 3 самолета и 1 вертолет, которым 24 апреля совершено 3 сбросы – 24 т воды.

В то же время в Чернобыльской зоне по состоянию на утро 25 апреля продолжается тление уже двух очагов возгорания, тогда как еще вчера спасатели отчитывались о трех.

Еще 22 апреля представители ГСЧС доложили президенту Владимиру Зеленскому, что все пожары в Житомирской области локализованы.