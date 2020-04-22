Все пожары в Житомирской области локализованы - ГСЧС (видео)

Зеленский выразил благодарность всем, кто боролся с огнем, а также отметил важность работы волонтеров, которые помогали пострадавшим.

Все пожары в Житомирской области локализованы.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому представители ГСЧС в ходе совещания.

Президент выразил благодарность всем, кто боролся с огнем, а также отметил важность работы волонтеров, которые помогали пострадавшим, и призвал правительство как можно быстрее решить жилищные вопросы пострадавших.

Как сообщал УНИАН, пожары в Житомирской области начались 4 апреля. В отселенных населенных пунктах (села Острова, Личманы Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, спасено 45 зданий. Также не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт Першотравневое, села Выступовичи, Рудня, Дивошин, Слобода и Ясинец).

В Личманах и Магдыне огонь уничтожил целые улицы, люди бежали с вещами первой необходимости. Их отселили на несколько дней, а теперь они вернулись в свои деревни.