Автомобиль получил значительные повреждения.

В Запорожской области сегодня утром трое наблюдателей гражданской сети ОПОРА попали в ДТП.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее данным, происшествие случилось, когда наблюдатели направлялись в Бердянск.

"Сегодняшнее утро началось с трагического сообщения об аварии, в которую попали три наших наблюдателя в 6 утра, направляясь к избирательным участкам Бердянска Запорожской области", - пишет Айвазовская.

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По ее словам, причиной аварии стали погодные условия, гололедица и состояние дороги. В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения.

"Двое коллег получили телесные повреждения в виде ссадины на теле, ушиб грудной клетки, сотрясения мозга. Водитель получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки", - пишет Айвазовская.

По ее словам, первая медицинская помощь пострадавшим была оказана в районной больнице Приморска, а для направления в Запорожскую областную клиническую больницу наблюдателя опоры Юрия Бородавки был направлен реанимобиль из областного центра. Все пострадавшие использовали ремни безопасности.

Местные выборы в Украине: второй тур

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов до 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Уже известно, что явка по состоянию на 12:00 составляет менее 10%.

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Автор: Александр Кульбачный