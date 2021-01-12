Родственники пострадавшего разыскивают свидетелей происшествия.

На Закарпатье во время конфликта на дискотеке парню откусили ухо.

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Об этом в Facebook сообщил местный житель Сергей Волошин.

По его словам, инцидент произошел в городе Виноградов.

Он сообщил, что сейчас родственники пострадавшего ищут свидетелей и очевидцев происшествия, поскольку считают, что полиция может "замять" это дело.

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Автор: Екатерина Лиманская