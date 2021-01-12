Парню откусили ухо во время конфликта / фото ua.depositphotos.com
На Закарпатье во время конфликта на дискотеке парню откусили ухо.
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Об этом в Facebook сообщил местный житель Сергей Волошин.
По его словам, инцидент произошел в городе Виноградов.
Он сообщил, что сейчас родственники пострадавшего ищут свидетелей и очевидцев происшествия, поскольку считают, что полиция может "замять" это дело.
фото Сергей Волошин, Facebook
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