Из-за злоумышленников окружающей среде нанесен ущерб на десятки миллионов гривень.

О подозрении сообщили двум экс-чиновникам государственного предприятия "Иршавское лесное хозяйство" на Закарпатье, которые допустили массовую порубку деревьев.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) сообщили бывшим главному лесничему и начальнику лесохозяйственного участка. Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.

Как установило следствие, бывшие работники лесной охраны не приняли достаточно мер по сохранению лесных насаждений на вверенной им территории. Из-за этого в 2020-2021 годах произошли массовые незаконные рубки деревьев различных пород.

Видео дня

Отмечается, что ранее ГБР уже сообщило о подозрении в превышении служебных полномочий бывшему начальнику лесохозяйственного участка.

"Он дал незаконное указание своим подчиненным провести без разрешительных документов разработку лесосек для проведения рубок. В итоге было срублено более 5 тысяч деревьев ценных пород как на закрепленном за должностным лицом участке, так и на других территориях", - информирует ГБР.

Впоследствии незаконно срубленные деревья были проданы. Нанесенный ущерб окружающей среде составил более 50,8 млн грн.

Интересные криминальные новости - что стоит знать

Нардеп Николай Тищенко заявил о якобы совершении покушения на члена временной следственной комиссии, которому угрожала "лесная мафия" для того, чтобы были прекращены проверки лесных хозяйств. Тищенко добавил, что полностью сгорела машина, которую использовали для проверок лесхозов.

В полиции не подтвердили, но и не опровергли сведения народного избранника.

Вас также могут заинтересовать новости: