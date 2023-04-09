Нардеп утверждает, что "лесная мафия" подожгла машину с помощью дрона.

Народный депутат Николай Тищенко заявил о якобы совершении покушения на политического деятеля, члена временной следственной комиссии, которому угрожала "лесная мафия". В полиции не подтверждают, но и не опровергают его слова.

По словам Тищенко, в Вербное воскресенье, 9 апреля, был совершен поджог автомобиля политического деятеля, чье имя он не раскрыл. Нардеп убеждает, что этому человеку угрожала "лесная мафия" с целью прекратить проверки лесных хозяйств.

"Поздравляю всех верующих с Вербным воскресеньем. С нами Бог, потому что правда на нашей стороне. А значит и победа тоже. Но, к сожалению, в этот большой праздник у меня плохая новость. Сегодня ночью на одного из членов нашей временной следственной комиссии, политического деятеля и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль. По одной из версий был применен дрон, после взрыва полностью сгорела машина, которую ранее мы применяли для проверок лесохозяйств. ... Самое обидное, что мы неоднократно обращались в правоохранительные органы с сообщением об угрозах членам ВСК от лесной мафии. В том числе числе под видеозапись на одном из заседаний", – утверждал нардеп.

Видео дня

Пресс-секретарь Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан сообщила, что произошел поджог автомобиля секретаря Ужгородского горсовета. Она не подтвердила, но и не опровергла информацию об угрозах и использовании дронов.

"Сегодня ночью, 9 апреля, произошло действительно возгорание автомобиля секретаря городского совета Ужгорода Арсена Мелкумяна. У нас этот факт зафиксирован. Мы осуществили все необходимые первоочередные следственные действия, некоторые пока еще продолжаются. Все эти сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований с квалификацией статьи 194 – речь идет об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Сейчас будем проводить все необходимые экспертизы и другие мероприятия для того, чтобы установить, где правда. Сейчас информация о якобы покушении не подтверждается и не опровергается, должны быть проведены все экспертизы. Люди не пострадали, там только автомобиль загорелся", – отметила пресс-секретарь.

Скандальные поздравления Тищенко с праздниками

Ранее народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную поездку в Таиланд. Кроме таких поездок нардеп отмечался также многочисленными курьезными поздравлениями с праздниками.

Он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии, путал Пасху и Рождество, поздравлял только часть Украины с Днем соборности.

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