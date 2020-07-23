На Волыни из областной психбольницы сбежал пациент
15:34, 23 июля 2020Происшествия
35 0
Правоохранители разыскивают волынянина, сбежавшего с принудительного лечения.
Мужчину ищет полиция / фото: УНИАН
На Волыни полиция разыскивает пациента областной психиатрической больницы, который вчера сбежал из заведения, где находился на принудительном лечении.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, волынянин (1980 года рождения) сбежал из Волынской областной психиатрической больницы № 2, в поселке Олыка, вчера примерно в 16:00.
Как отмечается в сообщении, мужчина находился в помещении открытого типа.
Сейчас открыто уголовное производство по статье 394 (Побег из специализированного лечебного учреждения) Уголовного кодекса Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter