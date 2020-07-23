На Волыни из областной психбольницы сбежал пациент

Правоохранители разыскивают волынянина, сбежавшего с принудительного лечения.

На Волыни полиция разыскивает пациента областной психиатрической больницы, который вчера сбежал из заведения, где находился на принудительном лечении.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, волынянин (1980 года рождения) сбежал из Волынской областной психиатрической больницы № 2, в поселке Олыка, вчера примерно в 16:00.

Как отмечается в сообщении, мужчина находился в помещении открытого типа.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 394 (Побег из специализированного лечебного учреждения) Уголовного кодекса Украины.

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