Предатель получил указание выявлять места пребывания представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, который входил в состав оккупационного "Главного управления МВД РФ в Запорожской области" и принимал активное участие в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в оккупированный Мелитополь. Отмечается, что там он начал сотрудничать с рашистами, за что в конце апреля 2022 года его назначили "полицейским патрульно-постовой службы" местного подразделения оккупационного "МВД РФ".

В спецслужбе проинформировали, что на этой "должности" злоумышленник принимал активное участие в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе.

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"Установлено, что коллаборант получил указание выявлять места пребывания представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "желтая лента". В июле 2022 года коллаборант, понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения и переехал на подконтрольную Украине территорию. По данным следствия, злоумышленник как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых. Во время проведения комплексных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что на основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сейчас он под стражей, злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Интересные новости 5 июля - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, правоохранители собрали доказательную базу на судью Звенигородского райсуда Черкасской области, которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала военные преступления рашистов.

Чиновник поддерживала захват Крыма и Мелитополя и восхваляла введение там "российского законодательства".

Кроме того, она оправдывала военные преступления РФ против гражданских. Например, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она "оценила" как "сопутствующие потери" во время войны.

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