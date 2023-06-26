По данным депутата, также к получению взятки могут быть причастны двое заместителей главы ОВА.

Работники Национального антикоррупционного бюро задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец.

"Утро в Тернополе начинается с шокирующих новостей. Сейчас в помещении Тернопольской областной администрации работает НАБУ. И, так сказать, "положило на пол" председателя облсовета и двух заместителей председателя областной военной администрации по подозрению во взятке", – рассказал Богданец.

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Он добавил, что ждет официальную информацию, реакцию СМИ и политиков, ведь речь идет о высокопоставленных должностных лицах области.

"Не могу поверить, что это правда... Но если это правда, то Тернополь пробивает дно все больше и больше", – сказал нардеп.

Сейчас на официальных страницах НАБУ нет никаких официальных сообщений по поводу данной операции. Местные СМИ сообщают, что, по данным очевидцев, в помещении ТОВА сейчас работают правоохранители.

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В начале 2022 года по подозрению в деле о получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице был задержан депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Его взяли под стражу с альтернативой залога в 9 млн 886 тыс. грн.

В мае 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание. По данным следствия, в том же месяце он пересек границу Украины. Его объявили в международный розыск.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд заочно арестовал депутата.

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