Спасатели отмечают, что угрозы для людей нет.

В Терпнопольськой области загорелся грузовой автомобиль, который перевозил соляную кислоту. Вследствие этого произошла утечка химически опасного вещества.

"В с. Полотича Козовской ТГ Тернопольского района на автодороге случился пожар грузового автомобиля, который перевозил 18 "еврокубов" с соляной кислотой. В результате пожара возникла разгерметизация одной емкости и произошла утечка химически опасного вещества. К месту происшествия было направлено отделение радиационной и химической разведки группы радиационной, химической и биологической защиты специальной аварийно-спасательной части и мобильно-оперативная группа 2-го государственного пожарно-спасательного отряда", – сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и приняли меры, чтобы уменьшить опасность последствий утечки соляной кислоты. Отмечается, что это одна из самых едких жидкостей, используемых в различных отраслях промышленности.

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"Отделением радиационной и химической разведки проведена откачка кислоты из поврежденной емкости и последующая ее нейтрализация. Угрозы для людей нет", – отметили в ГСЧС.

Инциденты с опасными веществами

6 июня 2023 года в результате российского обстрела был поврежден трубопровод с аммиаком недалеко от села Масютовка Купянского района Харьковской области. Тогда отмечалось, что объемы утечки еще определяют специалисты, однако речь может идти о 134 тоннах опасного вещества.

В феврале в США сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества. Авария произошла в штате Огайо. Из 20 вагонов, перевозивших химикаты, 10 сошли с рельсов и загорелись.

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