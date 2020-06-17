На Сумщине к пожизненному заключению приговорили мужчину, который топором убил двух друзей и покалечил третьего

Обвиняемый до этого совершил умышленное убийство, за которое 10 лет отсидел за решеткой.

На Сумщине к пожизненному заключению приговорен 39-летний мужчина, который топором убил двух друзей и пытался убить еще одного.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, трагедия произошла 11 января 2019 года в селе Славгород Краснопольского района.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина зарезал родную сестру и двух квартирантов

«Обвиняемый пришел в гости к своему 42-летнему знакомому, у которого также находились двое его друзей. В течение дня компания употребляла спиртные напитки. Во время застолья собравшиеся стали упрекать обвиняемого в том, что он до этого совершил умышленное убийство, за которое 10 лет отсидел за решеткой. Это изрядно разозлило мужчину, он схватил топор и начал наносить удары своим обидчикам», - отмечает пресс-служба ведомства.

В результате хозяин дома и его 53-летний знакомый от полученных травм скончались на месте происшествия. Третий, 48-летний мужчина, получил тяжелые телесные повреждения.

После совершения преступления мужчина продолжил употреблять спиртные напитки. В это время в дом зашел сосед, который сразу вызвал милицию и медиков. Злоумышленника сразу задержали.

Согласно приговору суда, обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы по п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 / п. 9, п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, правоохранители завершили расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле. 34-летнего мужчину и его 19-летнюю сообщницу подозревают в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 года обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram