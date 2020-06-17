Жестокое убийство двух девушек на Подоле: правоохранители завершили расследование

34-летнему мужчине и его 19-летней сообщнице грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители завершили расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, завершено досудебное расследование в отношении 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы, которые подозреваются в совершении умышленного убийства двух девушек, тела которых 4 января 2020 года обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

В ходе досудебного расследования установлено, что накануне убийства подозреваемые арендовали на несколько дней однокомнатную квартиру на Подоле, куда пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха.

В квартире подозреваемые с применением насилия напали на потерпевших с целью завладения их имуществом: у девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. Злоумышленники нанесли ножом 19-летней девушке 17 ударов в шею и грудную клетку и не менее 28 ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

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6 января подозреваемых задержали на железнодорожном вокзале в Одессе.

Следствием также установлено, что 29 декабря 2019 года подозреваемые совершили нападение на жителя столицы с целью завладения его имуществом.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти двум лицам, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, и с угрозой применения такого насилия (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В ближайшее время обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленники находятся под стражей. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

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