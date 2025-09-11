В результате атаки на храм никто не пострадал.

Российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ в центре Сум, который является старейшим каменным зданием в городе, памятником архитектуры национального значения. Об этом сегодня сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Вражеский беспилотник попал в собор - символ города в центре Сум. В результате удара российского дрона есть повреждения", - отметил чиновник.

По его словам, на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Григоров добавил, что в результате вражеского удара по собору никто не пострадал.

"По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто - ни работники, ни посетители собора, ни прохожие", - проинформировал он.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко рассказал, что во время вражеской атаки по центру Сум в соборе было немало прихожан, а женщины пекли просфоры.

"Шла литургия, люди стояли в молитве. Но, не забывайте, что наш храм, - это крепость! Не смогут нас одолеть!" - процитировал Кривошеенко слова владыки Мефодия.

Что известно о Свято-Воскресенском кафедральном соборе в Сумах

Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины в Сумах - первая каменная церковь в городе, является образцом казацкого барокко. Храм возвели в конце XVII - начале XVIII веков на средства первых сумских полковников Герасима и Андрея Кондратьевых. Освящение храма состоялось в 1702 году. Эта дата считается годом возведения церкви. Собор служил усыпальницей рода Кондратьевых. Некоторое время он также выполнял оборонительные функции, привычные для каменных храмов в Украине, фактически до конца XVIII века.

В советское время церковь использовалась под склады производства Облпостача. Позже в ее помещении длительное время находился отдел декоративно-прикладного искусства Сумского художественного музея. Значительные реставрационные работы в Воскресенской церкви были проведены в 1970-х годах, в результате чего храм приобрел свой современный вид.

В 2000 году церковь с колокольней вернули религиозной общине Украинской православной церкви Киевского патриархата. Храм получил статус кафедрального собора Сумской епархии УПЦ КП. С 2019 года - Свято-Воскресенский кафедральный собор Православной церкви Украины.

Дроновые атаки на Сумы

Сумы находятся под постоянными атаками российских беспилотников. В частности, враг целится по гражданской инфраструктуре города.

Также в результате нескольких дроновых атак повреждено здание Сумской ОВА. Этой ночью враг нанес удар по Заречному району Сум, обошлось без жертв.

