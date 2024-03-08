Дмитрий Синченко присоединился к УДА после начала полномасштабного вторжения 24 февраля

На войне с российскими оккупантами погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко, который надел военную форму и вступил в ряды Украинской Добровольческой Армии.

"У Дмитрия была одна большая любовь - Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и старался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком", - написала его бывшая жена Елена Синченко 8 марта в Facebook.

Она попросила просит почтить память Дмитрия делами.

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"Не берите и не давайте взяток. Боритесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское. Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя. Поверьте, он будет радоваться, где бы ни был", - отметила она.

Дмитрий Синченко (позывной "Перун") был бойцом Украинской добровольческой армии (УДА) из Кропивницкого. Он присоединился к УДА после начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Дмитрий - автор Недели, Радио Свобода.

Война в Украине - ситуация на фронте

Силы обороны за текущие сутки поразили около десятка позиций российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

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