Через несколько месяцев ему бы должно было исполниться 54 года.

На фронте погиб журналист, телеведущий Владимир Коцур, который пошел защищать Украину с первого дня полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

"Многолетняя карьера Владимира Коцура в украинской журналистике была связана прежде всего с развитием спортивной тематики. Его работа на ведущих отечественных телеканалах сформировала целую эпоху в популяризации спорта в Украине", - отмечается в сообщении.

Сказано, что с началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Владимир Коцура не остался в стороне и сам выбрал путь защиты Украины с оружием в руках.

Видео дня

Издание "Спорт-Экспресс в Украине", в котором он работал 10 лет, отметило, что 29 апреля поступило трагическое известие о гибели на фронте уроженца Ривненщины журналиста Владимира Коцура.

"Наш коллега в 90-х - начале 2000-х освещал спортивные события в Ровно, после чего переехал в столицу, где десять лет работал в издании "Спорт-Экспресс в Украине", также известен своими публикациями для изданий "Украинский футбол" и "Команда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 июля Владимиру исполнилось бы 54 года.

Гибель журналистов на войне

Национальный союз журналистов Украины сообщал, что по состоянию на 20 марта 2025 года с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 117 медийщиков.

По верифицированным данным НСЖУ и Международной федерации журналистов, среди погибших - 18 медийщиков и медийщиц, которые выполняли профессиональные обязанности; 10 медийщиков и медийщиц - гражданских жертв; 89 представителей и представительниц медиа, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко, который надел военную форму и присоединился к рядам Украинской Добровольческой Армии.

Также сообщалось, что в апреле прошлого года на фронте погибла военная и бывшая журналистка Алла Пушкарчук. "Рута" ушла на войну еще в 2014-м, оставила мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желанную карьеру театроведа, уже потом работала в СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: