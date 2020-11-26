В Ривненской области в результате столкновения грузовика и автомобиля «ВАЗ» погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.
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Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, авария произошла сегодня, 26 ноября, на автодороге «Ровно-Городище-Староконстантинов» на Моквинском перекрестке.
«По предварительной информации, в результате столкновения грузовика и автомобиля «ВАЗ» погибли мать с сыном 2013 г.р., еще двое детей пострадали», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители. Движение на этом участке частично затруднено.
По информации ГУ ГСЧС в Ровенской области сообщение о ДТП вблизи города Березно с участием автомобиля «ВАЗ 2107» и грузовика поступило к спасателям в 14:25.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП на месте погибла женщина-водитель автомобиля ВАЗ и ребенок.
«В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализированы двое детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет). Водитель грузового автомобиля не пострадал», - уточнили в ГСЧС.
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