17-летний юноша в третий раз попался на похищении маршрутки в Ривне. Вечером, 21 ноября, он угнал транспорт со стоянки на улице Макарова, просто открыв заднюю дверь и воспользовавшись ключами в бардачке.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.
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Водитель на тот момент как раз отошел от маршрутки на несколько минут. Исчезновение транспорта заметил охранник, который в полночь обходил территорию.
На одной из улиц патрульные заметили похожий автомобиль, но требование остановиться парень проигнорировал. Он даже попытался оторваться от копов, съехав на полевую дорогу и выключив фары.
Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Большой Олексин.
Что известно о похитителе
- Впервые правоохранители задержали юношу за угон маршрутки с пассажирами в феврале 2020 года. Копам он объяснил, что просто хотел покататься. Тест на алкоголь подтвердил, что парень был трезв.
- Через неделю нарушитель снова попался на похищении маршрутки. В этот раз он похитил маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова в Ривне. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.
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