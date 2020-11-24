Исчезновение транспорта заметил охранник, который в полночь обходил территорию стоянки.

17-летний юноша в третий раз попался на похищении маршрутки в Ривне. Вечером, 21 ноября, он угнал транспорт со стоянки на улице Макарова, просто открыв заднюю дверь и воспользовавшись ключами в бардачке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

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Водитель на тот момент как раз отошел от маршрутки на несколько минут. Исчезновение транспорта заметил охранник, который в полночь обходил территорию.

На одной из улиц патрульные заметили похожий автомобиль, но требование остановиться парень проигнорировал. Он даже попытался оторваться от копов, съехав на полевую дорогу и выключив фары.

Через некоторое время патрульные инспекторы все же разыскали без механических повреждений и в исправном состоянии транспортное средство на одной из улиц села Большой Олексин.

Что известно о похитителе

Впервые правоохранители задержали юношу за угон маршрутки с пассажирами в феврале 2020 года. Копам он объяснил, что просто хотел покататься. Тест на алкоголь подтвердил, что парень был трезв.

Через неделю нарушитель снова попался на похищении маршрутки. В этот раз он похитил маршрутку № 66, которая была припаркована на улице Курчатова в Ривне. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.

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Автор: УНИАН