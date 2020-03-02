В Ривне 16-летний парень второй раз за неделю угнал маршрутку

Полиция начала уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством.

В Ривне правоохранители задержали несовершеннолетнего, который второй раз за неделю угнал маршрутку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая.

По ее словам, этой ночью полицейские задержали 16-летнего жителя села Малый Алексин Ривненского района, который 26 февраля похитил маршрутку №51 в городе Ривне, во время очередной кражи транспортного средства.

Она отметила, что на этот раз он похитил маршрутку №66, которая была припаркована на улице Курчатова. Обнаружили нарушителя в другом конце города – на улице Золотеевской.

Согласно информации Юстицкой, парень был трезв.

Полиция начала уголовное производство по статье 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Сейчас нарушитель общается со следователем.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Киеве 16-летний парень угнал маршрутку с пассажирами и возил их по городу.