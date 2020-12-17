Парни пошли на убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия «комнаты разгрузки от ярости».

В городе Южный Одесской области задержаны двое юношей, которые подозреваются в убийстве женщины-таксиста.

Читайте такжеВ Одесской области мужчина пытался изнасиловать двух 12-летних девочек подряд (видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, злоумышленники в возрасте 17-ти и 18-ти лет задержаны по месту жительства.

По предварительным данным, инициатор преступления – 17-летний юноша, который заранее его спланировал и привлек товарища.

Отмечается, что, сев в автомобиль к 55-летней таксистке, они наугад назвали ей пункт назначения. По дороге завели с ней беседу, расспрашивая о заработках, а когда приехали в село Любополь, убили женщину, нанеся ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой.

«Из кошелька женщины они забрали полторы тысячи гривен. Чтобы скрыть преступление, оттащили тело на обочину, и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы, где закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своей верхней одеждой и личными вещами», - сообщили в главке.

Установлено, что злоумышленники решились на убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия «комнаты разгрузки от ярости».

Задержали злоумышленников в Южном, куда они добрались на такси. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, пунктами 6 и 12 ч. 2 ст. 115 ("умышленное убийство"), ч. 2 ст. 194 ("умышленное уничтожение имущества") и ч. 3. ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством").

Кроме того, решается вопрос об открытии производства по ч. 4 ст. 187 ("разбойное нападение").

В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство женщины-таксиста

15 декабря в Лиманском районе Одесской области неизвестные жестоко убили женщину-таксиста и сожгли ее автомобиль. Сообщалось, что женщину зарезали и выбросили в переулке, а машину угнали и сожгли возле местного кладбища.

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Автор: Лариса Козовая