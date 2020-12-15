В полиции подтвердили факт обнаружения тела со следами насильственной смерти.

В Лиманском районе Одесской области неизвестные жестоко убили женщину-таксиста и сожгли ее автомобиль.

Читайте такжеВ Одессе за пытки 5-летнего пасынка арестован мужчинаКак подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело со следами насильственной смерти обнаружено сегодня.

От дальнейших комментариев в полиции отказались, сославшись, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.

В то же время о происшествии сегодня сообщили пользователи социальных сетей и Telegram-каналов.

Отмечается, что сегодня ночью в селе Любополь Лиманского района произошло жестокое убийство женщины-таксиста.

«Женщину зарезали и выбросили в переулке. Машину угнали и сожгли», - пишут очевидцы. По данным этих источников, машину сожгли возле местного кладбища, в направлении села Красноселка.

Другие криминальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая