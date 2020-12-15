В Лиманском районе Одесской области неизвестные жестоко убили женщину-таксиста и сожгли ее автомобиль.
Читайте такжеВ Одессе за пытки 5-летнего пасынка арестован мужчинаКак подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело со следами насильственной смерти обнаружено сегодня.
От дальнейших комментариев в полиции отказались, сославшись, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.
В то же время о происшествии сегодня сообщили пользователи социальных сетей и Telegram-каналов.
Отмечается, что сегодня ночью в селе Любополь Лиманского района произошло жестокое убийство женщины-таксиста.
«Женщину зарезали и выбросили в переулке. Машину угнали и сожгли», - пишут очевидцы. По данным этих источников, машину сожгли возле местного кладбища, в направлении села Красноселка.
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