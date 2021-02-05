По информации СБУ, среди прочего мужчина срывал сообщениями о «минировании» заседания суда, где рассматривалось его собственное дело.

В Одессе задержали псевдоминера, причастного к почти 30 «минированиям» госучреждений.

Как сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, задержанный является «серийным минером».

«Задержан житель Одессы, причастный к осуществлению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов государства в течение 2019-2020 годов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель областного центра систематически сообщал о «минировании» зданий государственных органов и коммерческих структур.

Читайте такжеВ суде Одессы порезал себе шею мужчина, угрожавший взорвать mcdonald'sОперативники СБУ установили, что задержанный также фигурирует в уголовном производстве по поводу мошенничества в особо крупных размерах. Дело слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним сообщал о минировании и таким образом срывал и переносил судебные процессы.

По информации Одесского районного управления полиции № 1, 38-летнего одессита раскрыли в четверг, 4 февраля, после того, как он сообщил об угрозе взрыва в Малиновском районном суде Одессы. У задержанного изъяли мобильный телефон, с которого он звонил на номер 102.

По словам мужчины, «минированием» суда он надеялся отсрочить судебное заседание по делу о мошенничестве, в котором является обвиняемым. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, возможного псевдоминера судят за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. По мнению следствия, мужчина зарабатывал деньги на доверчивых «клиентах» с помощью якобы оказания посреднических услуг по таможенному оформлению груза через брокерские фирмы по минимальной цене.

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Автор: Лариса Козовая